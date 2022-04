O piloto italiano Enea Bastianini (Ducati) venceu este domingo o Grande Prémio das Américas de MotoGP, quarta prova do Campeonato do Mundo. O português Miguel Oliveira (KTM) terminou na 18.ª posição.

Jorge Martin (Ducati) até partiu da primeira pole position, mas perdeu a liderança logo no arranque da corrida, para Jack Miller (Ducati). O australiano este muito sólido durante a corrida, mas na 16.ª volta foi ultrapassado por Bastianini, que não largou a posição dianteira nas quatro voltas finais. O piloto de 24 anos conquistou assim a segunda vitória da época, já depois de ter vencido na prova de estreia do Mundial 2022, no Qatar.

Álex Rins terminou no segundo lugar, após uma disputa acesa com Jack Miller, com o espanhol da Suzuki a ultrapassar o australiano muito perto da meta. Rins conseguiu o segundo pódio consecutivo, algo que só havia feito em 2020.

A partir de 20.º, Miguel Oliveira teve um arranque muito bom, ao conseguir conquistar cinco posições e entrar em zona de pontos, o objetivo para esta corrida. O piloto de Almada perdeu fôlego na parte final da corrida e foi ultrapassado.

O piloto dia foi Marc Márquez. O espanhol da Honda teve um problema no arranque e ficou mesmo em último, mas conseguiu recuperar várias posições e a meio da corrida já tinha entrado no top-10, cortando a meta em sexto.

Nota ainda para Alex Márquez (Honda), que caiu na curva 11 do setor 2 e abandonou a corrida, sendo levado para o hospital para avaliação.

Enea Bastianini volta à liderança do Mundial, com 61 pontos, seguido de Alex Rins (56) e o anterior líder, Aleix Espargaró (50). Miguel Oliveira é agora nono, com 28 pontos, tendo caído duas posições face ao início do Grande Prémio no circuito de Austin.