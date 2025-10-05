O português Miguel Oliveira (Yamaha) terminou em 11.º no Grande Prémio da Indonésia de MotoGP.

Na 18.ª prova da temporada, o espanhol Fermin Aldeguer (Ducati) estreou-se a vencer no ano de estreia, sendo o segundo piloto mais novo de sempre a ganhar uma corrida de MotoGP, com 20 anos e 183 dias. Pedro Acosta (KTM) ficou no segundo lugar, a 6,987 segundos, com Alex Márquez (Ducati) em terceiro, a 7,896.

Já Miguel Oliveira terminou a 19,769 segundos de Aldeguer.

Quanto ao virtual campeão, Marc Márquez (Ducati), foi abalroado pelo italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) na primeira volta e desistiu. O piloto espanhol sofreu uma fratura na clavícula direita e vai regressar a Madrid para ser reavaliado.

Na classificação geral, Marc Márquez ocupa, então, a liderança, com 545 pontos, mais 183 do que o irmão Álex. Pecco Bagnaia, que é terceiro, está a 271 pontos do líder.

Ainda faltam quatro rondas para fechar a temporada: a próxima é o GP da Austrália, no fim de semana de 18 e 19 de outubro.

