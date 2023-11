Miguel Oliveira (Aprilia) terminou os treinos cronometrados do Grande Prémio da Malásia de MotoGP na 19.ª posição.

O piloto português, que teve a melhor volta em 1.59,150 minutos, terminou a 1,327 segundos do mais rápido, o espanhol Alex Márquez (Ducati), que ficou à frente do compatriota Jorge Martin (Ducati), a 0,174 segundos, e do australiano Jack Miller (KTM), a 0,409.

Márquez dominou a sessão, embora tenha sofrido três quedas. Apesar dos esforços da organização para combater os problemas de sobreaquecimento sentidos na prova anterior, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) viu, também, a sua mota incendiar-se ainda na primeira sessão de treinos livres após ter sofrido uma queda, sem consequências físicas.

Nessa primeira sessão do dia, o mais rápido foi Jorge Martin, com Miguel Oliveira na 12.ª posição. O português, que ficou fora dos 10 primeiros lugares dos treinos cronometrados, terá de passar pela Q1.

Este sábado, além da qualificação, disputa-se a corrida sprint.