O português Miguel Oliveira (Yamaha) sofreu duas quedas e ainda teve de lidar com problemas elétricos, que lhe valeram o 22.º lugar nos treinos cronometrados para o Grande Prémio de San Marino de MotoGP, 16.ª ronda da temporada.

O piloto de Almada fechou o dia com o tempo de 1.32,369 minutos, a 1,889 segundos do mais rápido, o espanhol Marc Márquez (Ducati), que bateu o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) por 0,147 segundos. Já o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Ducati) foi terceiro, a 0,193.

«Foi um dia complicado. Sofri duas quedas na primeira sessão [das duas de treinos disputadas esta sexta-feira] que são difíceis de explicar, sobretudo a segunda, porque o pneu dianteiro simplesmente cedeu», disse Oliveira.

«A mota estava muito nervosa, com a frente a mexer-se muito. À tarde, tentámos dar um passo em frente com uma das motas, mas tive um problema elétrico que afetou o comportamento, com muitos “cavalinhos” [levantar da roda da frente] e com o controlo de tração bastante deficitário», acrescentou.

O piloto luso ainda esteve nas boxes a tentar resolver o acerto da mota, mas foi obrigado a trocar. «Mudei de mota e tentei fazer uma volta rápida, mas tive os mesmos problemas que tinha sentido de manhã e não consegui atacar. Foi um dia difícil, mas espero grandes melhorias amanhã.»

Para este sábado estão marcadas as duas sessões de qualificação e a corrida sprint.