O piloto espanhol Pol Espargaró (GasGas) foi transferido no sábado para um hospital de Barcelona, após ter estado internado desde sexta-feira em Faro, na sequência de um acidente nos treinos livres do Grande Prémio de Portugal.

«Pol Espargaró foi transferido na última noite para o hospital Quironsalud de Barcelona, sob supervisão do Dr. Ángel Charte. A equipa em Barcelona vai agora tratar dele e mantê-lo sob observação», referiu a equipa Tech3, numa nota no Twitter, em que também agradeceu os cuidados prestados em Faro.

Espargaró sofreu um violento acidente na segunda sessão de treinos livres no Algarve e ficou com traumatismos no peito e nas costas. Apesar disso, estava «consciente, alerta e a responder bem».

🏥 @polespargaro was transferred last night to Quironsalud Barcelona hospital, under Dr Ángel Charte supervision. The team in Barcelona will now look after him and keep him in observation. Thank you Faro Hospital for taking care of him since his arrival on Friday afternoon.