A empresa promotora do Campeonato do Mundo de velocidade em motociclismo, a Dorna, confirmou hoje à agência Lusa a intenção de manter o Grande Prémio de Portugal no calendário em 2023.

Em declarações escritas, o diretor executivo da Dorna, o espanhol Carmelo Ezpeleta, confirmou que o calendário de 2023 «está a ser preparado e deve sair em setembro», mas a intenção da Dorna «é que Portimão esteja».

«Quero sublinhar que estamos muito contentes com este GP e Portugal é sempre um mercado interessante para o Campeonato do Mundo de MotoGP, com adeptos fiéis ao nosso desporto», disse Carmelo Ezpeleta.

O mesmo responsável disse ainda estar a «trabalhar para, a partir de agora, crescer e consolidar este GP no calendário».

«Tivemos quatro GP em 18 meses. E dois deles foram à porta fechada, um com limitação de público em 2022 e este, de 2022, foi o mais ou menos normal, mas ainda sofremos com sequelas da pandemia», explicou o organizador espanhol.

Carmelo Ezpeleta aproveitou ainda para agradecer «o esforço feito pelo circuito para apoiar o Mundial nuns momentos muito complicados para todos».

«O objetivo é começar, desde já, a construir a base do futuro. Para além disso, os pilotos gostam muito do traçado, que nos oferece boas corridas. Por fim, a zona do Algarve é muito acolhedora», destacou o patrão da Dorna.