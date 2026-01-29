MotoGP: Quartararo na Honda e Jorge Martín na Yamaha... em 2027
Trocas de pilotos agitam mercado nas duas rodas, ainda que com um ano de antecipação
Fabio Quartararo e Jorge Martín preparam-se para protagonizar uma troca de equipas no principal campeonato de motociclismo do mundo e a envolver duas equipas: Yamaha e Honda.
De acordo com o site Motorsport, Quartararo vai ser piloto da Honda a partir de 2027, o mesmo ano em que Jorge Martín se deverá mudar para a Yamaha. O francês de 26 anos e atual piloto da Yamaha fica com um contrato válido por duas temporadas, após ter conseguido 11 vitórias, 32 pódios e 21 «poles» com a equipa japonesa.
Por sua vez, Jorge Martín também terá à espera um contrato de dois anos com a atual equipa de Quartararo, depois de uma época na Aprilia que não correu de feição para o antigo campeão do mundo. Caso se confirme esta mudança, Jorge Martín irá correr por três equipas diferentes em quatro anos, depois das passagens pela Pramac Ducati (2024) e as duas épocas na Aprilia (2025 e 2026).
Para já, os dois pilotos preparam-se para dar início aos testes de pré-temporada de MotoGP, que decorrem entre os dias 6 e 7 de fevereiro, no circuito da Malásia.