O Grande Prémio de Itália em MotoGP, a oitava prova do Mundial de velocidade de motociclismo, disputa-se este domingo, a partir das 13 horas, no no Autódromo de Mugello.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) parte da 15.ª posição. Na frente parte o italiano Fabio Di Giannantonio, que conquistou a sua primeira “pole position”, no sábado. Da primeira linha partem ainda outros dois italianos, Marco Bezzechi e Luca Marini.

O atual líder do Mundial, Fabio Quartararo, parte na sexta posição.

Siga, ao minuto, o GP de Itália em MotoGP.