O Grande Prémio das Américas de MotoGP, quarta prova do Mundial de velocidade, arranca este domingo pelas 19h00, com Miguel Oliveira (KTM) novamente em ação.

O piloto português vai partir da 20.ª posição, enquanto Jorge Martín (Ducati) arranca da pole position, seguido de Jack Miller e Francesco Bagnaia.

À partida para esta prova, Oliveira ocupa a sétima posição do Campeonato do Mundo, com 28 pontos.

