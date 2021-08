Valentino Rossi anunciou esta quinta-feira em conferência de imprensa que se retira no final da temporada.

O anúncio do motociclista italiano de 42 anos, que tem nove títulos mundiais em diferentes categorias, foi feito em conferência de imprensa.

«Creio que em 2022 vou correr com os carros. Vou ser piloto toda a vida, mudarei apenas das motos para os carros», acrescentou, frisando que, tirando a retirada das motos, não há mais nenhuma decisão tomada.

