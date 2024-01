A Trackhouse, equipa satélite da Aprilia pela qual Miguel Oliveira vai competir no MotoGP em 2024, revelou, este sábado, as motas que vai apresentar em pista, numa apresentação que decorreu em Los Angeles.

O piloto português vai competir com o número 88, sentado numa Aprilia RS-GP24 maioritariamente branca, mas que representa a ligação da empresa - que também compete na NASCAR - aos EUA, como é possível ver pelas cores e pela bandeira do país, que está presente na parte lateral da mota.

«Estou muito feliz por estar nos EUA a lançar esta equipa americana no MotoGP. É um grande prazer fazer parte da família Trackhouse. Mal posso esperar para começar a nova temporada, novas cores, cores emocionantes, muito atrevidas e competitivas. Mal posso esperar para montar a nova mota durante os testes dentro de alguns dias e começar a temporada», disse o piloto luso, citado pelo site do MotoGP.

Ladies and gentlemen, the 2024 @TrackhouseMoto line-up! 🙌 @25RaulFernandez 🤝 Miguel Oliveira #MotoGP2024 pic.twitter.com/p3PUVFeLsG

Raúl Fernández é o companheiro de equipa de Miguel Oliveira. Depois da apresentação da mota, os pilotos vão deslocar-se para a Malásia para os primeiros testes, antes do arranque da nova temporada, no Qatar, de 8 a 10 de março.

The newly-unveiled @TrackhouseMoto bike from more angles 🔎🤩



Thoughts? 👇#MotoGP2024 pic.twitter.com/anE7dsNdb0