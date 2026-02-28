Pedro Acosta é o primeiro piloto da nova época no MotoGP a subir ao lugar mais alto do pódio, após vencer a corrida sprint na Tailândia.

Após partir do sexto lugar da grelha, o espanhol realizou uma recuperação tremenda e aproveitou um erro clamoroso de Marc Márquez na última curva do circuito, de forma a chegar à vitória. Desta forma, Acosta é o líder da classificação com 12 pontos, mais três do que Márquez e com cinco de vantagem para Raul Fernández, num «top-3» inteiramente espanhol.

Assista aqui à vitória de Pedro Acosta:

Segue-se o programa deste domingo, marcado pela corrida principal do Grande Prémio da Tailândia, com 26 voltas, e que terá Marco Bezzecchi (Aprilia) na «pole», seguido de Marc Márquez e Raul Fernández.