David Alonso tornou-se no primeiro piloto colombiano a vencer um título em qualquer categoria do MotoGP.

O jovem prodígio de 18 anos venceu o Grande Prémio do Japão e subiu pela décima vez ao lugar mais alto do pódio em 16 corridas em 2024.

Um domínio esmagador que o deixa com mais 109 (!) pontos do que o segundo classificado do Mundial numa altura em que ainda faltam realizar-se quatro rondas até ao final da época.

No final, Alonso celebrou de forma inusitada aos comandos de uma mini mota.