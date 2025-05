Owen Jenner, de 21 anos, e Shane Richardson, de 29, faleceram esta segunda-feira durante a corrida de superbikes britânicas de Oulton Park.

A confirmação foi dada pela Superbike Britânica: «Owen Jenner (21) foi tratado inicialmente na pista e depois levado ao centro médico do circuito, onde, apesar de muitas manobras de ressuscitação, morreu com um ferimento catastrófico na cabeça.»

«Shane Richardson (29) foi inicialmente tratado na pista e depois levado ao centro médico do circuito, antes de ser transferido para o Hospital Universitário Royal Stoke com ferimentos graves no peito. Morreu antes de chegar.»

Os dois pilotos foram as únicas vítimas mortais de um acidente que envolveu 11 motos. O momento ocorreu logo após a primeira curva, depois de um piloto perder o controlo da moto, cair no asfalto e derrubar um adversário. De seguida, vários motociclistas caíram.

No total contabilizam-se seis feridos, entre eles Tom Tunstall, que foi ferido gravemente.

A corrida, a primeira da temporada 2025, foi cancelada.

Em choque está a família dos pilotos e em especial a namorada de Owen Jenner. Hannah James já havia perdido um namorado em 2016, o também piloto de motos, Billy Redmayne, com 25 anos.

This sport can be so cruel 💔



Shane Richardson and Owen Jenner have tragically lost their lives today at Oulton Park following an incident in the Supersport race

May they rest in peace

Thoughts are with their loved ones pic.twitter.com/pe8owUoN60