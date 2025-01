Sid Veijer, anunciada promessa do motociclismo, morreu no domingo, aos 7 anos, nos Países Baixos.

A criança estava internada nos cuidados intensivos há duas semanas, depois de um acidente sofrido a 22 de dezembro, num circuito de karting, durante um treino com uma minimoto. Apesar da ténue recuperação no princípio da última semana, não foi possível evitar este desfecho, face às lesões sofridas na cabeça e no rosto.

O estado clínico de Sid Veijer piorou no princípio do novo ano.

O falecimento foi anunciado pela Veijer Racing, equipa que Sid representava: «Na última segunda-feira houve uma pequena luz. No fim da semana, essa luz transformou-se no cenário mais negro e numa luta que o Sid não conseguiu vencer. Lutou como um leão».

Também nas redes sociais, Collin Veijer, piloto de Moto2, lamentou a morte do primo: «Sid, lutaste tão arduamente como pudeste. Estou muito orgulhoso de ser teu primo e nunca me esquecerei dos momentos divertidos que vivemos. Estarás para sempre no meu pensamento. Deixas-me mais motivado para lutar. Adoro-te, Sid.»