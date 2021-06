A terceira sessão de treinos livres da Moto3, em Assen, nos Países Baixos, este sábado, ficou marcada por um acidente grave que envolveu quatro pilotos na chicane final do circuito, mas que felizmente não teve, até ao momento, consequências graves na saúde dos corredores.

Pedro Acosta, líder do campeonato, perdeu o controlo na última curva e acabou por ser involuntariamente atropelado por Ricardo Rossi, que também caiu. Ao tentar desviar-se, Stefano Nepa também não evitou uma queda. Ryusei Yamanaka também esteve envolvido na confusão, mas conseguiu escapar de uma queda.

Acosta, Rossi e Nepa foram assistidos e acabaram por conseguir seguir pelo próprio pé para o ‘pit lane’.

Em nota oficial, a meio da manhã, a organização deu conta de que os quatro pilotos estavam «conscientes», mas Acosta, Rossi e Nepa foram mesmo transportados a uma unidade hospitalar local para exames complementares.

Já na última hora, a organização deu nova atualização médica, dando conta de que Pedro Acosta foi declarado «inapto devido a uma lesão na parte superior das costas».

