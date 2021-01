O piloto português Miguel Oliveira recordou, esta sexta-feira, a vitória no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, em 2020, no dia em que se soube do regresso do Grande Prémio de Portugal para abril de 2021, no calendário da nova época da categoria rainha do motociclismo de velocidade.

«Lá vamos nós outra vez», escreveu Miguel Oliveira, numa fotografia partilha na rede social Instagram, ao início desta tarde.

Portimão volta a receber o Moto GP a 18 de abril, cerca de meio ano após Miguel Oliveira ter ganho no mesmo circuito a última prova de 2020, a 22 de novembro.

É o segundo ano consecutivo do Grande Prémio de Portugal de Moto GP, que já tinha acontecido entre 2002 e 2012 no autódromo de Estoril e em 1987 no circuito de Jarama, em Espanha.