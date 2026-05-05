Miguel Oliveira (BMW) vai falhar a próxima ronda do Campeonato do Mundo de Superbikes, na República Checa, de 15 a 17 de maio, devido a várias lesões, confirmou hoje a equipa Rokit BMW.

Em comunicado, a equipa do piloto português confirmou o afastamento do piloto português para poder recuperar das lesões contraídas na corrida de Superpole da prova disputada no passado fim de semana, na Hungria, nomeadamente fraturas de omoplata e costelas.

De acordo com a equipa bávara, Miguel Oliveira sofreu uma concussão, fraturas na omoplata e costelas, além de lesões nos tendões do ombro esquerdo.

«Agora vou concentrar-me na minha recuperação para regressar à equipa o mais depressa possível», disse o piloto de Almada, citado pelo comunicado de imprensa da equipa BMW.

Miguel Oliveira foi apanhado numa carambola no arranque da corrida mais curta do fim de semana, no domingo de manhã, e foi atingido pela Yamaha do italiano Andrea Locatelli.

«Estou muito desapontado, porque, com o pódio conquistado no sábado, mostrámos que estamos no caminho certo para o sucesso», disse o piloto luso, acrescentando: «Vou concentrar-me em recuperar para voltar a 100 por cento.»

O português será substituído nesta prova, a quinta do campeonato, pelo neerlandês Michael van der Mark, piloto do Mundial de Resistência com a BMW.

A equipa concluiu referindo que a avaliação da condição física de Miguel Oliveira vai sendo acompanhada nas próximas semanas e a decisão sobre o regresso à competição será tomada mais perto da prova seguinte.