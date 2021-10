O turco Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) venceu este sábado a primeira corrida do Grande Prémio de Portugal de Superbike de motociclismo, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), na 11.ª e antepenúltima ronda do Mundial, consolidando a liderança de pilotos.

O atual líder do Mundial gastou menos 691 centésimos de segundo do que o britânico Scott Redding (Aruba.it Racing Ducati), segundo classificado, e menos 10,628 segundos do que o francês Loris Baz, que fechou o pódio, na terceira posição.

Com a vitória, Razgatlioglu aumentou em 45 pontos a distância sobre o britânico Jonathan Rea (Kawasaki), segundo do Mundial, cumprindo a primeira corrida no Algarve, num total de 20 voltas ao circuito, na distância de 91.840 metros, em 34.01,250 minutos.

Razgatlioglu alcançou em Portugal a 16.ª vitória da sua carreira em 113 corridas de Superbike, somando um total de 49 pódios.

A segunda corrida da categoria ‘rainha’ das Superbikes de velocidade no circuito algarvio está marcada para as 14 horas de domingo.