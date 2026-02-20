Miguel Oliveira terminou as sessões de treinos livres na Austrália no 10.º lugar.

Na estreia pela nova equipa (BMW), o piloto português teve o melhor tempo entre os colegas de equipa e fecho a pouco menos de um segundo do melhor registo, conseguido por Niccolo Bulega (Ducati). O «top-3» é completo por Alex Lowes (Bimota) e o irmão Sam Lowes (Ducati), ambos dentro do meio segundo de diferença. Este sábado está prevista mais uma sessão de treinos, seguida da qualificação e a primeira de três corridas do fim de semana.

«Estreia oficial feita aqui em Phillip Island. Tivemos boas sensações, sabemos o que podemos melhorar para amanhã [sábado] e continuamos a aprender. Segue-se um dia completo com qualificação e corrida um», afirma.

Assista aqui a alguns momentos de Miguel Oliveira: