Miguel Oliveira (BMW) terminou a primeira de duas corridas no Grande Prémio da Hungria de Superbikes na terceira posição.

O piloto português saiu do quarto lugar da grelha e acabou por cruzar a meta a pouco mais de dez segundos do vencedor, o italiano Nicolo Bulega (Ducati). Na segunda posição ficou o seu colega de equipa, Iker Lecuona (Ducati). Esta foi, de resto, a 30.ª vitória na carreira de Bulega.

No que toca ao mundial de pilotos, Bulega ampliou ainda mais a vantagem na liderança, com 211 pontos, face aos 137 de Lecuona e os 89 de Sam Lowes (Ducati). A quarta posição é ocupada por Miguel Oliveira, com 85 pontos.

Recorde-se que, este domingo, os pilotos voltam a fazer-se à pista para a corrida de Superpole, que vai definir a grelha para a segunda corrida principal do fim de semana.