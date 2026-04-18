Superbikes: Miguel Oliveira sétimo na primeira corrida nos Países Baixos
Português foi o piloto que mais posições escalou
Português foi o piloto que mais posições escalou
O português Miguel Oliveira (BMW) terminou em sétimo, este sábado, na primeira das duas corridas do Mundial de Superbikes, em Assen, nos Países Baixos.
Na terceira ronda da temporada, o piloto luso largou da 13.ª posição e cortou a meta a 18,163 segundos do vencedor, o italiano Nicolo Bulega (Ducati). O espanhol Iker Lecuona (Ducati) foi o segundo, a 1,618, com o britânico Sam Lowes (Ducati) a fechar em terceiro, a 2,923 segundos.
Oliveira, de resto, foi o piloto que mais posições escalou, ultrapassando seis adversários.
Com estes resultados, Bulega reforçou a liderança do campeonato, agora com 149 pontos. Já o piloto português subiu uma posição e está no terceiro posto, com 65 pontos.
No domingo de manhã, disputa-se a corrida Superpole, enquanto a corrida principal acontece à tarde.