Valentino Rossi correu no Grande Prémio de Valência, este domingo, antes de colocar um ponto final numa carreira em que conquistou nove títulos mundiais, que lhe valeram o estatuto de lenda do motociclismo.

No final, «Il Dottore» assumiu as sensações que teve durante a corrida. Apesar de reconhecer que «estava preocupado» com este fim de semana, ficou satisfeito com o resultado final.

«A equipa apoiou-me muito porque a temporada não foi fácil. Foi um ano crucial para ver se continuava. É muito fácil desistir depois de dizer: 'Ok, vou sair'. Em Portugal, juntámo-nos e eu disse: 'Tem de correr bem em Valência.' Eu não queria terminar em último a minha última corrida. É a minha melhor corrida do ano. É um resultado muito importante para mim», disse à Marca.

«Consegui terminar no 'top 10', terminei a minha carreira desportiva entre os dez melhores pilotos do Mundo. É muito importante. Posso dizer isso para o resto da minha vida», acrescentou.

O piloto de 42 anos destacou que teve «muita pressão» em Valência, mas sublinhou a corrida «com concentração, sem erros».

«Hoje senti a motivação e a força como se estivesse a lutar por um Mundial», afirmou.

Rossi descreveu ainda o percurso no Moto GP como «incrível, divertido e competitivo», mas lamentou os erros da juventude.

«Queria o décimo título, mas ganhei nove. Se eu tivesse acrescentado o esforço que coloquei nestes últimos dez anos aos primeiros, poderia ter ganho mais. Mas é normal pela juventude», reconheceu, antes de revelar os planos para o futuro. «Por um lado, estou feliz porque terei mais tempo livre. Também vou continuar como piloto, a correr com carros. Espero gostar e me divertir tanto como com as motos», atirou.