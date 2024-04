Fabio Quartararo renovou contrato com a Yamaha por mais duas temporadas.

O piloto francês, campeão do Mundo em 2021, terminava contrato com a construtora japonesa no final deste ano, prolongado assim o vínculo até ao final de 2026.

Na principal categoria do motociclismo desde 2019, Quartararo fez todas as épocas na Yamaha. Depois de conquistar o título em 2021, foi vice-campeão em 2022 e na época passada concluiu o Mundial no 10.º posto.