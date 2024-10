Sem Miguel Oliveira, que fraturou o braço na Indonésia e teve, por isso, de ser operado, os pilotos fizeram-se à estrada, para as primeiras sessões de treinos livres, em MotoGP.

No circuito de Motegi, o destaque dos primeiros «testes» foi o bicampeão do mundo, Francesco Bagnaia (Ducati), que realizou o tempo mais rápido, com 1m45.209s, com uma vantagem de mais de uma centésima para Jorge Martín e quase quatro sobre Di Giannantonio.

Ora, na segunda sessão, Bagnaia teve uma quebra no ritmo, que o levou a terminar na sétima posição e ao topo da lista subiu Brad Binder (KTM), que assinou um tempo quase dois segundos inferior ao do italiano. Praticamente colado ao sul-africano, Marc Márquez fechou no segundo lugar, a 33 milésimas e Jorge Martín voltou a ficar no «top-3».

Este sábado, os pilotos realizam a habitual qualificação para o GP do Japão, sendo que também lhes espera mais uma corrida «sprint», que pode aproximar ou afastar os dois principais candidatos à vitória do mundial de pilotos, Jorge Martín e Francesco Bagnaia, separados por 21 pontos.