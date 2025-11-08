Alessandro Zaccone, piloto italiano da Aruba Cloud, sagrou-se este sábado campeão Mundial de MotoE, o campeonato de motas elétricas. No que toca ao Grande Prémio de Portugal, o espanhol Oscar Gutierrez (MSI) foi o vencedor. 

A última corrida da temporada de MotoE, que decorreu em Portimão, Gutierrez superou o italiano Mattia Casadei (LCR), segundo, por 0,098 segundos. Nicholas Spinelli (Rivacold), também italiano, fechou o pódio ficando a 1,281 segundos de Oscar Gutierrez.

O quarto lugar foi suficiente para Zaccone celebrar o título de campeão do Mundo. Zaccone terminou a temporada com 198 pontos, mais 10 do que Casadei, contando três vitórias.

Após coqnuistar o triunfo, Zaconne falou de um sonho cumprido. «Ser campeão é o sonho de qualquer piloto e eu consegui», sublinhou o italiano.

