MotoGP: Alex Márquez vence a corrida sprint do GP de Portugal
O português Miguel Oliveira terminou na 16.ª posição
Alex Márquez, piloto espanhol da Ducati, venceu este sábado a corrida sprint do Grande Prémio de Portugal de MotoGP. A jogar em casa, o português Miguel Oliveira (Yamaha) terminou na 16.ª posição.
O mais novo dos irmãos Márquez chegou à liderança na sexta das 12 voltas previstas e cortou a meta com 0,120 segundos de vantagem sobre o compatriota Pedro Acosta (KTM), que terminou em segundo.
O italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que arrancou na «pole position», fechou o pódio a 0,637 segundo de Alex Márquez.
Miguel Oliveira, que partiu na 19.ª posição, conseguiu um bom arranque mas não foi além de um 16.º lugar no final da prova, terminando a 15,289 segundos do vencedor.
Esta foi a segunda vitória da temporada em corridas sprint para Alex Márquez, que já tinha ganho na Grã-Bretanha. Com estes resultados, Alex Márquez fica a 120 pontos do irmão, Marc, que é líder com 545. Miguel Oliveira é 20.º, com 36.
No domingo disputa-se a corrida principal desta penúltima ronda da temporada no Autódromo Internacional do Algarve.
