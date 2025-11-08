MotoGP: Miguel Oliveira vai arrancar de 19.º no GP de Portugal
Italiano Marco Bezzecchi conquistou a «pole position»
O italiano Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) conquistou a «pole position» no Grande Prémio de MotoGP de Portugal, que está a decorrer no Autódromo Internacional do Algarve. A jogar em casa, o português Miguel Oliveira vai arrancar da 19.ª posição.
O piloto da Ducati cumpriu o melhor tempo da qualificação com um tempo de 1:37.556. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), com 1:38.492, foi segundo e Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), com 1:38.525 fechou o pódio.
Já o português que atua na Prima Pramac cumpriu a qualificação com um tempo de 1:39.869, arrancando portanto da 19.ª posição.
A corrida sprint decorre este sábado, enquanto que o Grande Prémio de Portugal decorre no domingo, no Algarve.
