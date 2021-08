Miguel Oliveira sofreu uma queda aparatosa durante os treinos livres do Grande Prémio da Estíria, em MotoGP.

O piloto português saiu pelo próprio pé, mas já na box mostrou-se visivelmente abalado com o acidente. Entretanto, os exames já descartaram a suspeita de fratura no pulso, de acordo com a Sport TV.

Miguel Oliveira abandonou os treinos livres e está em dúvida a sua participação, pelo menos, nas corridas deste fim-de-semana.