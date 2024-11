Jorge Martín é o novo campeão do Mundo de MotoGP depois de ter terminado o Grande Prémio de Barcelona no terceiro lugar, numa corrida em que geriu a vantagem pontual em relação a Pecco Bagnaia que liderou toda a corrida, mas não conseguiu anular a diferença inicial de 19 pontos. Miguel Oliveira despediu-se da Aprillia (Trackhouse) com um 12,º lugar, ganhando duas posições durante a corrida.

Um passeio para Jorge Martín que arrancou no segundo lugar, perdeu uma posição para Marc Márquez, logo na primeira volta, mas manteve Pecco Bagnaia sempre à vista. O piloto italiano arrancou na frente, ainda ganhou umas décimas ao rival, mas não pôde fazer muito mais.

O FILME da corrida, volta a volta

Bagnaia procurou impor um ritmo elevado perseguido por uma autêntica «armada» espanhola, com Marc Márquez colado na roda, Jorge Martín, uns metros mais atrás, a controlar o rival, e ainda Aleix Espargaró, Alex Márquez e Pedro Acosta.

Mais atrás, Miguel Oliveira, que ganhou uma posição logo no arranque, ultrapassou ainda o espanhol Joan Mir que, logo a seguir, acabou por ir ao asfalto e acabou mesmo por abandonar.

Emoções mais forte na luta pelo quarto lugar, entre Aleix Espargaró e Enea Bastianinni, mas na frente seguiu tudo tranquilo na perspetiva de Jorge Martín, a controlar a classificação a partir do terceiro lugar, com Pecco Bagnaia a procurar pressionar na frente.

O piloto italiano chegou a cometer erros no comando da corrida, mas Marc Márquez nunca pareceu muito interessado em intrometer-se na discussão do título, mantendo sempre a posição entre os dois candidatos e acabando mesmo por perder tempo para o piloto italiano, na ponta final, depois de muitas volta a rodar colado à roda do italiano.

Jorge Martín assegurou, assim, a conquista do título,com um total de 508 pontos, mais dez do que Pecco Bagnaia,