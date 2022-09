Não foi perfeito para Francesco Bagnaia, mas é o suficiente para relançar (ainda mais e mesmo em definitivo) a disputa pelo Mundial de MotoGP com Fabio Quartararo.

Quando Bagnaia abandonou na Alemanha, a meio de junho, ficando então a 91 pontos do líder Fabio Quartararo, que venceu a corrida em Sachsenring, estar-se-ia longe de imaginar o cenário atual.

O piloto italiano da Ducati esteve muito perto de somar a quinta vitória consecutiva este domingo - depois dos Países Baixos, Grã-Bretanha, Áustria e São Marino - mas acabou batido pelo compatriota Enea Bastianini (Ducati) na última volta, no Grande Prémio de Aragão, em Espanha, a 15.ª corrida do Mundial de velocidade de motociclismo.

Ainda assim, Bagnaia fica agora a dez pontos do líder do Mundial e atual campeão, Quartararo (211 para 201 pontos), depois de o francês ter abandonado a corrida em Espanha logo na primeira volta. Quartararo bateu na traseira de Marc Márquez na segunda curva da primeira volta, numa colisão suficiente para retirar o piloto da Yamaha de cena.

Praticamente de seguida, à oitava curva, Márquez - que regressou quatro meses depois - abandonou na sequência de um toque com o nipónico Takaaki Nakagami, que deslizou pela pista e escapou à colisão com mais motos, mas não escapou igualmente ao abandono.

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou como começou, na 11.ª posição, apesar de na fase inicial da corrida ter sido oitavo classificado. Mantém a 11.ª posição no Mundial, agora com 95 pontos.

Ducati conquista título de construtores: o que falta

Com o resultado deste domingo, a Ducati alcançou o título de construtores desta época, quando faltam cinco corridas para o final.

Segue-se Japão (25 setembro), Tailândia (2 outubro), Austrália (16 outubro), Malásia (23 outubro) e, por fim, Valência em Espanha (6 novembro).

São 125 pontos em disputa e a luta pelo título mundial de pilotos também continua legitimamente a estender-se a Aleix Espargaró (Aprilia), que foi terceiro na corrida e está a 17 pontos de Quartararo, com 194, bem como ao vencedor deste domingo, Bastanini, que é quarto com 163 pontos, menos 48 do que o francês.