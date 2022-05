O piloto português Miguel Oliveira confirmou, no domingo, depois do Grande Prémio de Itália em MotoGP, que o seu futuro não passa pela KTM, depois de a equipa lhe ter proposto voltar à Tech3.

«O meu futuro será brilhante, é nisso que acredito. Acredito no meu potencial e é para isso que eu trabalho. No final do dia, a proposta que a KTM me fez para eu ficar na Tech3 eu não aceitei, porque acredito que mereço muito mais do que isso e mereço estar num lugar mais acima. Comuniquei que, se não estivessem disponíveis o lugar que eu tenho neste momento na equipa oficial, que iria encontrar outra solução, é isso que estamos a fazer», afirmou, em declarações à SportTV.

«Para já não há nada para anunciar. Ainda está muito no ar, ainda não está em cima da mesa. Esperamos efetivar algo mais concreto nas próximas semanas», apontou, por fim, Miguel Oliveira.

O português, que termina contrato com a KTM este ano, terminou a corrida no Mugello em nono lugar e é 11.º no Mundial, com 50 pontos.