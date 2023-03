O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) espera uma assistência superior a 150 mil espectadores no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que decorre este fim de semana, em Portimão.

«Nós antecipamos que durante o fim de semana teremos, em termos globais, um número superior 150 mil pessoas a passar pelo circuito, sendo que a maior concentração será naturalmente no domingo, que deverá ultrapassar as 60 mil», afirmou Paulo Pinheiro, administrador do AIA, em conferência de imprensa.

«Para este ano temos cerca de 50 autocarros a fazer os ‘transfers’ de Portimão e de Lagos para o circuito, além dos autocarros que fazem a distribuição do público à volta das bancadas para facilitar também o processo de ingresso na bancada», prosseguiu o responsável.

Pela primeira vez desde 2006, o Campeonato do Mundo de MotoGP começa na Europa, no caso em Portugal: «A nossa expectativa é que o evento preencha as expectativas dos espetadores e por isso estamos a criar um grande espetáculo para o público.»

Nos dias do evento, de 24 a 26 de março, a Guarda Nacional Republicana (GNR) vai implementar um dispositivo especial para garantir a segurança de todos os intervenientes no evento e a regular fluidez nos principais itinerários de acesso ao Algarve e ao próprio complexo desportivo.