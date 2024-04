Na sessão inaugural de treinos livres no Grande Prémio das Américas, Miguel Oliveira foi 17.º. Em Austin, nos Estados Unidos da América, o «falcão» completou 17 voltas, em 2:04.514 minutos, mais 1.220 segundos face ao líder Maverick Viñales.

O piloto espanhol da Aprilia foi o mais rápido, superando Jorge Martín, da Prima Pramac Racing, que se «atrasou» em 0.149 milésimas.

Quanto a Miguel Oliveira, o piloto da Trackhouse foi superado pelo colega de equipa, o espanhol Raul Fernández, que arrecadou o 12.º lugar, em 16 voltas, com atraso de 0.978 milésimas para Maverick Viñales.

Para a noite desta sexta-feira, pelas 21h, arranca a segunda sessão dos treinos livres em Austin. A qualificação decorrerá entre as 16h50 e as 17h30 deste sábado. Mais tarde, às 21h, decorrerá o «sprint». Para domingo está guardada a corrida do Grande Prémio das Américas, a partir das 20h.

Esta época, Miguel Oliveira foi 9.º no Grande Prémio de Portugal, em Portimão, e 15.º no Grande Prémio do Qatar.