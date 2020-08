Miguel Oliveira ainda está na Áustria, onde se tornou no primeiro português a vencer uma corrida de MotoGP e, antes de regressar a casa, o piloto deixou um apelo nas redes sociais.

Numa vídeo em que agradeceu as mensagens recebidas nas últimas horas, Miguel Oliveira apontou: «As circunstâncias que vivemos com a covid-19 não permitem celebrar como merecemos, nem me permitem ter a chegada que muitos vocês estão a organizar no aeroporto, à campeão, como vocês merecem e eu mereço.»

«Não façam esses ajuntamentos no aeroporto, respeitem a minha segurança, para que eu possa continuar a dar-vos alegrias nas pistas», apelou o piloto português.

No Facebook, Miguel Oliveira escreveu ainda: «Olá a todos! Sei que todos nós merecemos uma chegada apoteótica, mas o Covid não nos permite... Apelo a todos os fãs e amigos, que não me esperem no aeroporto. Como compreendem, não posso correr o risco de ficar contaminado e impedido de competir. O vosso apoio é mesmo muito importante para mim! Obrigado a todos!»

Veja a mensagem de Miguel Oliveira no vídeo abaixo: