Enea Bastianini (Ducati) venceu este sábado a corrida sprint do Grande Prémio da Tailândia, antepenúltima prova do Mundial de MotoGP, enquanto o espanhol Jorge Martin (Ducati) aumentou em dois pontos a vantagem na liderança do campeonato.

O piloto italiano, que largou da segunda posição da grelha, gastou 19.31,131 minutos para cumprir as 13 voltas previstas, deixando na segunda posição Jorge Martin, a 1,357 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 2,372, numa corrida que não contou com o português Miguel Oliveira (Aprilia), ainda a recuperar da lesão contraída na Indonésia, há um mês.

Pecco Bagnaia, campeão em título, até conquistou a pole position, quebrando o recorde do circuito tailandês, em Buriram, para se tornar o piloto da marca transalpina com mais poles conquistadas no campeonato, com 22.

O italiano estabeleceu o melhor tempo em 1.28,700, batendo o companheiro de equipa Enea Bastianini por 0,232 segundos, na qualificação que antecedeu a corrida sprint e em que tanto Jorge Martin como o compatriota Marc Márquez (Ducati) sofreram quedas.

Esta foi a segunda vitória de Bastianini em corridas sprint esta temporada, depois de já ter triunfado em Silverstone (Grã-Bretanha).

Jorge Martin chega à corrida de domingo com 22 pontos de vantagem, pois tem 433, contra os 411 de Bagnaia. Marc Márquez é terceiro, com 351.