MotoGP: Miguel Oliveira 12.º na Austrália e Raúl Fernández vence
Piloto português subiu uma posição na classificação geral. Espanhol estreia-se a vencer
O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) foi 12.º classificado no Grande Prémio da Austrália, disputado este domingo (ainda de madrugada em Portugal), com o espanhol Raúl Fernández (Aprilia) a estrear-se a vencer no Campeonato do Mundo, na 19.ª ronda da temporada.
Fernández, que era o companheiro de equipa de Oliveira no ano passado, cortou a meta com 1,418 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o italiano Fabio DiGiannantonio (Ducati). O também transalpino Marco Bezzecchi (Aprilia) foi terceiro, a 2,410. Miguel Oliveira, que tinha largado da 16.ª posição, findou em 12.º, a 17,677.
Raúl Fernández deu a primeira vitória de sempre à equipa Trackhouse, tornando-se no sétimo vencedor diferente esta época.
Com estes resultados, Bezzecchi ascendeu ao terceiro lugar do campeonato, agora com 282 pontos, ultrapassando o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que caiu e tem 274. Já Miguel Oliveira subiu uma posição, para o 20.º posto, com 36 pontos, numa altura em que o lesionado Marc Márquez (Ducati), que tem 545 pontos, já garantiu o título, apesar de estar ausente, devido a lesão. Bezzecchi, além da subida de lugar, impediu já o vice-campeonato do espanhol Alex Márquez (Ducati), que tem 379.
A próxima ronda será o GP da Malásia, dentro de uma semana.