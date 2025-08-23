Miguel Oliveira terminou a qualificação para o Grande Prémio da Hungria na 19.ª posição e é de lá que vai sair para a corrida deste sprint deste sábado bem como da corrida principal no domingo.

O piloto natural de Almada falhou o acesso à Q2 depois de registar um tempo de 1:37.433 no circuito de Balaton Park. O italiano Marco Bezechi foi o mais veloz rodando a 1:36.800 que segue para a Q2 juntamente com Di Giannantonio 1:37:047.

A corrida sprint do Grande Prémio da Hungria será este sábado às 14h e a prova principal tem lugar este domingo às 13h.