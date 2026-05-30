MotoGP: Mugello sorri à Aprilia e Raúl Fernández vence sprint do GP de Itália
Espanhol liderou do princípio ao fim e conquistou a primeira vitória em corridas sprint
Raúl Fernández foi este sábado o vencedor da corrida sprint do Grande Prémio de Itália, na sétima ronda do Mundial de MotoGP, ao dominar de início ao fim em Mugello e dar à Aprilia um triunfo de peso em casa.
O piloto espanhol arrancou forte e nunca perdeu o controlo da corrida, resistindo à pressão do compatriota Jorge Martín, que terminou na segunda posição e garantiu a dobradinha da Aprilia.
Marc Márquez, campeão do mundo e em Ducati, ainda surpreendeu no arranque e chegou a assumir a liderança nas primeiras curvas, mas acabou por perder terreno para os dois pilotos da Aprilia. O espanhol regressou à competição depois das recentes intervenções ao ombro e ao pé e fechou a sprint no quinto lugar.
No terceiro posto terminou o italiano Fabio Di Giannantonio, enquanto Marco Bezzecchi, que tinha partido da pole position perante o público italiano, foi quarto.
Apesar de ter falhado o pódio, Bezzecchi continua a liderar o Mundial de pilotos com 148 pontos, agora com 12 de vantagem sobre Jorge Martín. Já Raúl Fernández subiu ao quinto lugar da classificação geral, depois de conquistar em Mugello a primeira vitória da carreira numa corrida sprint de MotoGP.