O piloto português Miguel Oliveira (KTM) lamentou a ausência de público no Grande Prémio de Portugal de MotoGP.

«É uma pena não ter fãs na bancada em Portimão, algo que soubemos no sábado, que o primeiro-ministro bloqueou a possibilidade de ter adeptos. Temos de perceber e manter uma atitude positiva e motivação para correr ali», disse o piloto da equipa Tech3, em Valência, onde este fim de semana decorre a 12.ª das 14 corridas da temporada, no circuito Ricardo Tormo.

O companheiro de equipa do português, Iker Lecuona, vai falhar a corrida devido ao teste positivo do irmão, que o leva a permanecer dez dias em isolamento. Miguel Oliveira reconheceu que não é fácil controlar a bolha fechada em que está com a equipa.

«Somos sempre aconselhados a ficar na nossa bolha dentro do ‘paddock'. É muito difícil para toda a gente manter essa bolha fidedigna porque muitos saem para hotel, alguns não têm restaurantes e as equipas têm de sair», assumiu.

Ao fim de 11 provas, o piloto português está na décima posição do campeonato mundial de Moto GP, com 79 pontos.