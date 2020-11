Miguel Oliveira foi o piloto mais rápido na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, 14.ª e última prova do campeonato do mundo de velocidade, que decorre em Portimão.

O piloto da KTM registou a sua melhor volta já nos instantes finais da sessão da última prova do Mundial de velocidade de motociclismo, rodando em 1.40,122 minutos, o tempo mais rápido já feito por uma mota da categoria rainha no circuito algarvio.

Oliveira deixou o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) em segundo lugar, a apenas 40 milésimos de distância, e o também espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 114 milésimos.

Para esta tarde, os pilotos têm prevista a segunda sessão de treinos livres, a partir das 14:00 horas.

Com 13 provas disputadas, Miguel Oliveira ocupa a 10.ª posição do campeonato, com 100 pontos.