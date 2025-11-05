«MotoGP? A última corrida de Miguel Oliveira em Portugal pode atrair mais pessoas»
Jaime Costa, diretor do Autódromo Internacional do Algarve, lança Grande Prémio de Portimão, que se realiza já neste fim de semana
O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão, arranca já nesta sexta-feira e são esperadas cerca de 170 mil espectadores, naquela que é a penúltima prova do calendário e a despedida de Miguel Oliveira da categoria.
Jaime Costa, diretor do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em declarações à Lusa, confessou que os bilhetes estão «a ser vendidos a um bom ritmo».
«Estamos em linha com o ano passado, mas os últimos dias são sempre fortes na venda de bilhetes. Como se costuma dizer, contas só no final, mas a nossa perspetiva é que os valores fiquem muito similares aos do ano passado», disse.
«O facto de ser a última corrida de MotoGP do Miguel Oliveira em solo português, pode atrair mais espectadores para assinalar a data», acrescentou.
De recordar que Miguel Oliveira vai integrar o Mundial de Superbike em 2026, com as cores da equipa de fábrica da BMW.
«O objetivo é proporcionar uma experiência completa aos visitantes fora dos períodos das corridas, e reforçar a imagem de Portugal como destino turístico e organizador de grandes eventos internacionais», partilhou ainda Jaime Costa.
Por fim, o diretor relembrou que este fim de semana continua ser «um trunfo para o circuito, região e país», trazendo muitos turistas e sendo um «excelente motor económico».
«Durante os dias da prova em 2024, a Unicre indicou que os pagamentos com cartões bancários aumentaram 11 por cento nos nacionais e 16 por cento nos estrangeiros no Algarve. A estimativa para o impacto económico total do evento ronda os 70 a 80 milhões de euros, abrangendo hotelaria, restauração, telecomunicações, transportes e promoção internacional», finalizou.
O Grande Prémio de Portimão de MotoGP realiza-se entre os dias 7 e 9 de novembro. O português vai correr pela Prima Pramac Yamaha e tentar repetir o feito de 2020.