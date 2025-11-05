O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão, arranca já nesta sexta-feira e são esperadas cerca de 170 mil espectadores, naquela que é a penúltima prova do calendário e a despedida de Miguel Oliveira da categoria.

Jaime Costa, diretor do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em declarações à Lusa, confessou que os bilhetes estão «a ser vendidos a um bom ritmo».

«Estamos em linha com o ano passado, mas os últimos dias são sempre fortes na venda de bilhetes. Como se costuma dizer, contas só no final, mas a nossa perspetiva é que os valores fiquem muito similares aos do ano passado», disse.

«O facto de ser a última corrida de MotoGP do Miguel Oliveira em solo português, pode atrair mais espectadores para assinalar a data», acrescentou.

De recordar que Miguel Oliveira vai integrar o Mundial de Superbike em 2026, com as cores da equipa de fábrica da BMW.

«O objetivo é proporcionar uma experiência completa aos visitantes fora dos períodos das corridas, e reforçar a imagem de Portugal como destino turístico e organizador de grandes eventos internacionais», partilhou ainda Jaime Costa.

Por fim, o diretor relembrou que este fim de semana continua ser «um trunfo para o circuito, região e país», trazendo muitos turistas e sendo um «excelente motor económico».

«Durante os dias da prova em 2024, a Unicre indicou que os pagamentos com cartões bancários aumentaram 11 por cento nos nacionais e 16 por cento nos estrangeiros no Algarve. A estimativa para o impacto económico total do evento ronda os 70 a 80 milhões de euros, abrangendo hotelaria, restauração, telecomunicações, transportes e promoção internacional», finalizou.

O Grande Prémio de Portimão de MotoGP realiza-se entre os dias 7 e 9 de novembro. O português vai correr pela Prima Pramac Yamaha e tentar repetir o feito de 2020.