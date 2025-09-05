Gunther Steiner vai comprar a Tech 3, do Mundial de MotoGP, antiga equipa do piloto português Miguel Oliveira. O ex-líder da Haas, equipa de Fórmula 1, vai assumir a equipa em 2026.

«Esta é uma oportunidade fantástica. A Tech3 é uma grande equipa com um enorme potencial e um legado impressionante», afirmou Gunther Steine

Hervé Poncharal, atual líder da Tech 3, mantém-se no comando até ao final da temporada. Em 2026 assumirá um papel de consultor.

«É o fim de uma era mas o início de uma outra, muito excitante, para todos nós. Quando o Gunther veio ter comigo a propor o negócio, pareceu-me que era o momento certo para fazer esta mudança». atirou.

Pela Tech 3, recorde-se, apenas Miguel Oliveira conseguiu triunfos na categoria rainha (MotoGP) - em 2020 na Estíria e em Portimão. Na presente temporada, a equipa compete no Mundial de MotoGP com Pedro Acosta e Enea Bastianini e no Mundial de Moto3 com Jacob Roulstone e Valentin Perrone.