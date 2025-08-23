O espanhol Marc Márquez (Ducati) voltou a dominar e venceu, este sábado, a corrida sprint do Grande Prémio da Hungria de MotoGP, em Balaton Park, enquanto Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha) não foi além do 14.º lugar.

Partindo da pole position, o seis vezes campeão do mundo não deu hipóteses. Foi a 13.ª vitória do piloto catalão em 14 corridas de velocidade esta temporada.

Miguel Oliveira, que tinha arrancado apenas de 19.º, conseguiu recuperar algumas posições, mas voltou a sofrer com as dificuldades na qualificação. O português terminou em 14.º, depois da queda de Pedro Acosta, e manteve-se com seis pontos no Mundial. Apesar de ter mostrado um andamento semelhante ao de Francesco Bagnaia em determinados momentos, não conseguiu atacar o italiano, que fechou a corrida em 13.º.

No pódio, ao lado de Márquez, ficaram os italianos Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, ambos da Ducati-VR46. Já Alex Márquez, irmão mais novo do líder do campeonato, concluiu em oitavo.

Com este triunfo, Marc Márquez alargou ainda mais a vantagem na frente do Mundial, somando agora 152 pontos de avanço.