Miguel Oliveira (Aprilia) falhou esta sexta-feira a passagem direta à segunda sessão de qualificação (Q2) do Grande Prémio do Japão de MotoGP ao terminar o treino cronometrado em 11.º lugar.



O piloto português ficou a 56 milésimas do 10.º lugar enquanto Brad Binder (KTM) estabeleceu um novo recorde do circuito de Motegi ao fazer a melhor volta em 1.43,489 minutos, batendo a marca de Jorge Lorenzo que vigorava desde 2015.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), campeão em título, foi o segundo mais rápido, a 0,029 segundos, com o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 0,295 segundos.

A sessão ficou marcada por algumas quedas, sem consequências físicas, incluindo a do espanhol Marc Márquez (Honda), que também falhou o apuramento direto para a Q2.

Assim, Miguel Oliveira foi o melhor dos pilotos eliminados e no sábado terá a companhia de Joan Mir (Honda), Fabio Quartararo (Yamaha), Marc Márquez, Franco Morbidelli (Yamaha), Cal Cruthclow (Yamaha), que participa nesta ronda como convidado, Raul Fernandez (Aprilia), Takaaki Nakagami (Honda), Augusto Fernandez (GasGas) e Michelle Pirro (Ducati).

Este sábado disputa-se a qualificação e a corrida sprint.