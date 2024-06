Mais uma bomba no mundo do MotoGP, Jorge Martín vai ser piloto da Aprilia, a partir de 2025.

A notícia foi confirmada no Instagram oficial da equipa italiana, horas depois do Grande Prémio de Itália. Além disso, o espanhol prepara-se para substituir o compatriota Aleix Espargaró, que no final da época vai dizer adeus à modalidade.

«Um caminho de crescimento imparável, Jorge Martín está a construir uma bela estrutura, que nos permite atingir os objetivos que estabelecemos na Aprilia Racing», afirmou Massimo Rivola, CEO da equipa.