O piloto espanhol Jorge Martín (Aprilia) venceu, este sábado, a corrida Sprint do Grande Prémio de França de MotoGP, quinta prova da temporada, na qual o campeão Marc Márquez (Ducati) caiu e fraturou um pé.

Martín, que largou do oitavo lugar da grelha de partida, cortou a meta com 1,107 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), com o também italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) a terminar em terceiro, a 2,786 segundos.

A prova ficou marcada pela desistência do espanhol Marc Márquez (Ducati), que foi projetado por cima da sua mota e acabou por se lesionar no pé direito, numa altura em que era sétimo classificado.

O campeão mundial vai mesmo ter de ser operado a uma fratura no quinto metatarso do pé direito e vai falhar a corrida de domingo e o Grande Prémio da Catalunha, no próximo fim de semana.

🚨BREAKING🚨@marcmarquez93 was declared unfit due to a 5th metatarsal fracture in his right foot and he’ll miss the #FrenchGP 🇫🇷 and the #CatalanGP#MotoGP pic.twitter.com/5nqYS2A4qw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 9, 2026

Com estes resultados, Marco Bezzecchi mantém a liderança do campeonato, com 108 pontos, mas agora com Jorge Martín a apenas seis pontos de distância.

No domingo disputa-se a corrida principal desta quinta ronda da temporada.