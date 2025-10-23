Marc Márquez, afastado das pistas desde a queda no Grande Prémio da Indonésia, há três semanas, não voltará a competir esta temporada.

O piloto que conquistou o sétimo título mundial no final de setembro, falhará o Grande Prémio de Portugal, em Portimão, e o Grande Prémio da Comunidade Valenciana, em Chest, anunciou a Ducati através de um comunicado.

Inicialmente pensava-se que a lesão do piloto não fosse grave, mas, após uma reavaliação médica, Márquez acabou por ser submetido a uma cirurgia ao ombro direito no passado dia 13 de outubro. Segundo a última avaliação, o atual campeão do mundo terá de manter o braço completamente imobilizado durante quatro semanas antes de iniciar a reabilitação.

«Isto não deve ofuscar ou fazer-nos esquecer o grande objetivo que alcançámos este ano: tornar-nos novamente Campeões do Mundo, e em breve todos o celebraremos juntos. Obrigado a todos os fãs pelas mensagens, à Ducati e a todos os patrocinadores pelo apoio e compreensão», partilhou o piloto.

A equipa italiana ainda não anunciou quem irá substituir Márquez nas duas últimas provas da temporada, depois de Michele Pirro o ter feito, na semana passada, no Grande Prémio da Austrália e voltar a repeti-lo na Malásia.