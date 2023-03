O piloto espanhol Marc Márquez (Repsol Honda Team) vai falhar o GP da Argentina em MotoGP, a segunda prova da época 2023, depois de ter sido operado à mão direita, informou a sua equipa, na manhã desta segunda-feira.

«Depois de uma cirurgia para reparar o primeiro metacarpo na mão direita, Marc Márquez vai falhar a segunda ronda do Mundial de MotoGP 2023», referiu a Repsol Honda Team, em comunicado.

«Ao voltar a Espanha para exames adicionais, Marc Márquez foi diagnosticado com uma fratura intra-articular deslocada na base do primeiro metacarpo do polegar da mão direita», acrescenta a nota da equipa.

Márquez, que no domingo foi protagonista do acidente que também deixou o português Miguel Oliveira (Aprilia) de fora do Grande Prémio de Portugal, em Portimão, a primeira prova da época, foi operado no Hospital Ruber Internacional, em Madrid.

«A cirurgia consistiu na redução da fratura e na fixação interna da mesma, com dois parafusos. Decorreu sem incidentes. Marc Márquez e a Repsol Honda Team decidiram que o oito vezes campeão do mundo vai falhar a próxima ronda do Mundial para focar-se na recuperação e no regresso para as próximas corridas na melhor condição possível», finaliza a equipa, em comunicado.

O piloto de 30 anos foi, depois da corrida em Portimão, penalizado com uma dupla «long lap» para o GP da Argentina. Por confirmar está, ainda, se esta penalização se pode aplicar-se apenas na corrida em solo sul-americano, ou se ainda é válida para o GP das Américas, a 16 de abril, em Austin.

O GP da Argentina, no Autódromo Termas de Río Hondo, realiza-se no próximo fim de semana.