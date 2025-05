O piloto espanhol Marc Márquez (Ducati) venceu, este sábado, a corrida sprint do Grande Prémio de França de MotoGP, sexta ronda da temporada, mantendo o pleno esta época, num dia em que o português Miguel Oliveira (Yamaha), de regresso à competição neste fim de semana, depois de falhar três provas, foi 20.º classificado.

O piloto luso, que vem de lesão, cortou a meta a 44,807 segundos do vencedor, o mais velho dos irmãos Márquez, que, assim, regressou ao comando do campeonato. O também espanhol Alex Márquez (Ducati) foi o segundo classificado, a 0,530 segundos do irmão. O espanhol Fermín Aldeguer (Ducati) foi terceiro, a 2,164, sendo o primeiro pódio da temporada para o estreante espanhol, responsável pela queda que afastou Miguel Oliveira desde a corrida sprint do GP da Argentina.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha) arrancou na frente, para gáudio dos adeptos franceses. Marc Márquez tentou segui-lo, mas só a partir da sexta volta é que sentiu condições para atacar. Quartararo ainda respondeu à primeira ultrapassagem e recuperou o comando, mas um par de curvas mais tarde, o piloto espanhol saltou para a liderança, para não mais perder.

Marc Márquez lidera agora o campeonato, com 151 pontos, mais quatro do que o irmão. Miguel Oliveira é 21.º, com dois. Domingo disputa-se a corrida principal (13:00).